"Бирмингем" объявил о назначении Реднаппа

"Бирмингем" на своем официальном сайте объявил о заключении годичного контракта с английским наставником Харри Реднаппом. 70-летний специалист уже принял команду некоторое время назад и одержал с ней уже две победы в двух матчах.

Напомним, что Реднапп сменил на посту главного тренера известного в прошлом итальянского полузащитника Джанфранко Дзолу, ушедшего в отставку. "Бирмингем" занимает 19-е место в турнирной таблице чемпион-лиги.