Билич посвятил ничью против "Ливерпуля" жертвам теракта в Стамбуле

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич посвятил ничью в гостевом мачте 15-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (2:2) жертвам теракта в Стамбуле. Напомним, что в ночь на воскресенье около стадиона "Бешикташа" после матча 14-го тура чемпионата Турции прогремел взрыв. Согласно последней информации, в результате теракта погибли 38 человек, в числе которых 30 полицейских.

- Я хотел бы посвятить ничью людям в Турции, – приводит пресс-служба "Вест Хэма" слова Билича. – Мои молитвы с ними. Я и мой тренерский штаб работали в стамбульском клубе".

Хорватский специалист возглавлял "Бешикташ" с 2013 по 2015 год.





