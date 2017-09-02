Билич отказался от Санчеша и Крыховяка в "Вест Хэме"

Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан рассказал, что в летнее трансферное окно главный тренер Славен Билич не захотел видеть в команде полузащитников "Баварии" Ренату Санчеша и "ПСЖ" Гжегожа Крыховяка. В итоге португалец был арендован "Суонси", а поляк – "Вест Бромвичем".

- Крыховяк и Санчеш были предложены тренеру до их перехода в другие клубы, - цитирует Sky Sports Салливана. – Он сказал, что доволен составом. Руководство поддерживает его. Он считает, что у него есть ресурсы для того, чтобы улучшить турнирное положение.