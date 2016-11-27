09:32 | ФУТБОЛ — Англия

Билич недоволен игрой вратаря "Вест Хэма" и зимой намерен выставить его на трансфер

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Вратарь "Вест Хэма" Адриан перестал пользоваться большим доверием Славена Билича. Соглаcно The Sun, хорватский специалист считает, что испанец во многом способствовал большому количеству пропущенных мячей командой, поэтому Билич намерен обновить вратарскую линию в зимнее трансферное окно.

Лондонцы, согласно источнику, выставят 29-летнего Адриана на трансфер, но случится это только после того, как клуб договориться о приобретении нового стража ворот. Среди кандидатов числятся Симон Миньоле ("Ливерпуль"), Джо Харт ("Торино") и Асмир Бегович ("Челси").

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