10:22 | ФУТБОЛ — Англия

Билич недоволен Арбелоа и готов выставить его на трансфер

0
0
0

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич недоволен уровнем игры защитника команды Альваро Арбелоа, утверждает The Sun. В связи с этим хорватский специалист внес испанца в список футболистов, которые в январе должны быть выставлены на трансфер.

Информацию подтвердили и сотрудники лондонского клуба, которые сообщили, что в случае приемлемого предложения 33-летний футболист будет продан. Билич уже начал поиски нового правого защитника для команды.

Напомним, что Арбелоа достался "Вест Хэму" на правах свободного агента минувшим летом. В составе английского клуба футболист принял участие в трех матчах двух турниров, получив два предупреждения.

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ