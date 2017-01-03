Билич не хочет отпускать Пайета из "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич надеется, что полузащитник Димитри Пайет не сменит клубную прописку. Ранее хавбек не исключил своего возвращения в "Марсель", за который он выступал с 2013 по 2015 год.

Сообщалось, что провансальцы готовы заплатить за переход 29-летнего француза 40 миллионов евро.

- "Вест Хэм" хочет прогрессировать, поэтому нам необходимо сохранить своих лучших игроков, - приводит Goal.com слова Билича. - Безусловно, Пайет - лучший в составе "молотобойцев". Мы хотим, чтобы он остался.