11:38 | ФУТБОЛ — Англия

Билич не хочет отпускать Пайета из "Вест Хэма"

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Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич надеется, что полузащитник Димитри Пайет не сменит клубную прописку. Ранее хавбек не исключил своего возвращения в "Марсель", за который он выступал с 2013 по 2015 год.

Сообщалось, что провансальцы готовы заплатить за переход 29-летнего француза 40 миллионов евро.

- "Вест Хэм" хочет прогрессировать, поэтому нам необходимо сохранить своих лучших игроков, - приводит Goal.com слова Билича. - Безусловно, Пайет - лучший в составе "молотобойцев". Мы хотим, чтобы он остался.

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Материалы REN-TV

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