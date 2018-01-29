15:23 | Футбол — Англия

Bild: Обамеянг сегодня перейдет в "Арсенал"

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"Арсенал"  договорился с дортмундской "Боруссией" о трансфере форварда Пьер-Эмерика Обамеянга. По информации Bild, переход состоится сегодня. Сумма сделки должна составить 63 миллиона евро. Таким образом, трансфер габонца станет самым дорогим в истории лондонцев.

В этом сезоне габонец провел 24 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 3 голевые передачи. За "Боруссию" он выступает с 2013 года, на его счету 213 матчей за дортмундцев, 141 гол и 36 голевых передач.

 
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