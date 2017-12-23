Безумный матч "Арсенал" - "Ливерпуль". Все голы

"Арсенал" и "Ливерпуль" забили шесть голов на двоих (3:3). Фото ФК "Арсенал"

"Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" (3:3) в матче 19-го тура чемпионата Англии. Отметим, что по ходу встречи "канониры" проигрывали со счетом 0:2 и смогли отыграться за пять минут.

Команды остались на своих позициях в турнирной таблице – "Ливерпуль" идет на четвертой строчке, "Арсенал" занимает пятое место и отстает на одно очко.

В составе хозяев по голу забили Алексис Санчес, Гранит Джака и Месут Езил, у гостей отличились Филиппе Коутинью, Мохамед Салах и Роберту Фирмину.

"Арсенал" не может обыграть соперника уже шестой матч кряду в рамках премьер-лиги. В последний раз команда Арсена Венгера оказывалась сильнее в апреле 2015 года.

Чемпионат Англии

19-й тур

"Арсенал" – "Ливерпуль" – 3:3 (0:1)

Голы: Филиппе Коутинью, 26 (0:1). Салах, 52 (0:2). Санчес, 53 (1:2). Джака, 56 (2:2). Езил, 58 (3:2). Роберту Фирмину, 71 (3:3).

"Арсенал": Чех, Бельерин, Косьельни, Монреаль (Мустафи, 46), Мэйтланд-Найлс, Ивоби (Уэлбек, 78), Джака, Уилшир, Езил, Санчес (Уолкотт, 89), Ляказетт.

"Ливерпуль": Миньоле, Гомез, Ловрен, Клаван, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 13), Эмре Джан, Филиппе Коутинью (Окслейд-Чемберлен, 84), Мане (Вайналдум, 80), Салах, Роберту Фирмину.

Предупреждение: Ивоби, 58.

Судья: Аткинсон.

22 декабря. Лондон. Стадион "Эмирейтс".