Безумный матч "Арсенал" - "Ливерпуль". Все голы

"Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" (3:3) в матче 19-го тура чемпионата Англии. Отметим, что по ходу встречи "канониры" проигрывали со счетом 0:2 и смогли отыграться за пять минут.
Команды остались на своих позициях в турнирной таблице – "Ливерпуль" идет на четвертой строчке, "Арсенал" занимает пятое место и отстает на одно очко.
В составе хозяев по голу забили Алексис Санчес, Гранит Джака и Месут Езил, у гостей отличились Филиппе Коутинью, Мохамед Салах и Роберту Фирмину.
"Арсенал" не может обыграть соперника уже шестой матч кряду в рамках премьер-лиги. В последний раз команда Арсена Венгера оказывалась сильнее в апреле 2015 года.
Чемпионат Англии
19-й тур
"Арсенал" – "Ливерпуль" – 3:3 (0:1)
Голы: Филиппе Коутинью, 26 (0:1). Салах, 52 (0:2). Санчес, 53 (1:2). Джака, 56 (2:2). Езил, 58 (3:2). Роберту Фирмину, 71 (3:3).
"Арсенал": Чех, Бельерин, Косьельни, Монреаль (Мустафи, 46), Мэйтланд-Найлс, Ивоби (Уэлбек, 78), Джака, Уилшир, Езил, Санчес (Уолкотт, 89), Ляказетт.
"Ливерпуль": Миньоле, Гомез, Ловрен, Клаван, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 13), Эмре Джан, Филиппе Коутинью (Окслейд-Чемберлен, 84), Мане (Вайналдум, 80), Салах, Роберту Фирмину.
Предупреждение: Ивоби, 58.
Судья: Аткинсон.
22 декабря. Лондон. Стадион "Эмирейтс".
26-я минута, 0:1 - Филиппе Коутинью pic.twitter.com/ac3MT2BaCi– СЭ Футбол (@football_se) 22 декабря 2017 г.
52-я минута, 0:2 - Салах pic.twitter.com/1yxR2QsyJd– СЭ Футбол (@football_se) 22 декабря 2017 г.
53-я минута, 1:2 - Алексис Санчес pic.twitter.com/mER2N9sLyp– СЭ Футбол (@football_se) 22 декабря 2017 г.
56-я минута, 2:2 - Джака pic.twitter.com/5L8w9EocMt– СЭ Футбол (@football_se) 22 декабря 2017 г.
58-я минута, 3:2 - Езил pic.twitter.com/lmdI9fyyo0– СЭ Футбол (@football_se) 22 декабря 2017 г.
71-я минута, 3:3 - Роберту Фирмину pic.twitter.com/0YK4cKa67s– СЭ Футбол (@football_se) 22 декабря 2017 г.
- Месут Езил
- Арсенал Лондон
- Ливерпуль
- Филиппе Коутинью
- Алексис Санчес
- Мохамед Салах
- Гранит Джака
- Роберту Фирмину
sars882
как после таких матчей можно смотреть унылое Г в исполнении клубов из РФПЛ?
12:11
Mr.Trololo
Вы там в Москаляндии поголовно шоль подсели на "безумный"? Вы хоть в смысл слова вдумываетесь? Матч без ума)))
07:20
alex221083
Отличный матч! Суперфутбол! На одном дыхании смотрел.
00:41