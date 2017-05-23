Бэйл выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в Манчестере

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в концертном комплексе "Манчестер Арена". Напомним, вечером в понедельник на стадионе сразу после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте.

– По-настоящему ужасные новости я получил после того, как проснулся, – написал на своей странице в Твиттере Бэйл. – Мои мысли со всеми пострадавшими в Манчестере.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.

Число пострадавших во время взрывов на "Манчестер Арене" возросло до 59