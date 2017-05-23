Бэйл выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в Манчестере

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в концертном комплексе "Манчестер Арена". Напомним, вечером в понедельник на стадионе сразу после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте.
– По-настоящему ужасные новости я получил после того, как проснулся, – написал на своей странице в Твиттере Бэйл. – Мои мысли со всеми пострадавшими в Манчестере.
Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.
Число пострадавших во время взрывов на "Манчестер Арене" возросло до 59
Truly awful news to wake up too!! Thoughts are with all affected in Manchester 🙏🏻 pic.twitter.com/6HStCC7Pc0– Gareth Bale (@GarethBale11) 23 мая 2017 г.