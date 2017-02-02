Бэйл поздравил Крауча с сотым голом в чемпионате Англии

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл поздравил форварда "Стоук Сити" Питера Крауча с сотым голом в чемпионате Англии. Юбилейный мяч 36-летний игрок забил в матче 23-го тура премьер-лиги против "Эвертона" (1:1). Крауч стал самым возрастным футболистом, который достиг этой отметки.
"Поздравляю, друг! Надеюсь увидеть побольше твоих голов", – написал на своей странице в твиттере Бэйл.
Напомним, что валлиец и англичанин вместе выступали за "Тоттенхэм".
congrats mate!! Hopefully see a few more 🤖 https://t.co/tJP0wA4zNZ– Gareth Bale (@GarethBale11) 2 февраля 2017 г.