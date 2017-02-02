21:37 2 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Бэйл поздравил Крауча с сотым голом в чемпионате Англии

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Нападающий "Реала" Гарет Бэйл поздравил форварда "Стоук Сити" Питера Крауча с сотым голом в чемпионате Англии. Юбилейный мяч 36-летний игрок забил в матче 23-го тура премьер-лиги против "Эвертона" (1:1). Крауч стал самым возрастным футболистом, который достиг этой отметки.

"Поздравляю, друг! Надеюсь увидеть побольше твоих голов", – написал на своей странице в твиттере Бэйл.

Напомним, что валлиец и англичанин вместе выступали за "Тоттенхэм".

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Материалы REN-TV

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