Бэйл поздравил Крауча с сотым голом в чемпионате Англии

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл поздравил форварда "Стоук Сити" Питера Крауча с сотым голом в чемпионате Англии. Юбилейный мяч 36-летний игрок забил в матче 23-го тура премьер-лиги против "Эвертона" (1:1). Крауч стал самым возрастным футболистом, который достиг этой отметки.

"Поздравляю, друг! Надеюсь увидеть побольше твоих голов", – написал на своей странице в твиттере Бэйл.

Напомним, что валлиец и англичанин вместе выступали за "Тоттенхэм".