"Бетис" ждет решения "Манчестер Сити" по Зинченко

"Бетис" ждет окончательного решения "Манчестер Сити" по потенциальному переходу полузащитника Александра Зинченко, информирует ABC de Sevilla.

Футболист не принимал участия в первых двух матчах чемпионата Англии. Также его нет на командном фото "горожан".

"Бетис" хочет подписать Зинченко на правах аренды. Детали предложения не сообщаются. Ранее клуб хотел отдать его в аренду в "Вулверхэмптон", но сам хавбек отказался от перехода.

Также футболистом интересуется "Жирона". "Сити" размышляет, стоит ли отдавать игрока в связи с травмой полузащитника Кевина де Брейне.

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году из "Уфы" и сразу был отдан в аренду на год в ПСВ. В прошлом сезоне он провел 14 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах и помог клубу стать чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги.