"Бертон" хочет пригласить на просмотр Усэйна Болта

Клуб "Бертон", выступающий в чемпион-лиге, готов пригласить на просмотр бывшего спринтера Усэйна Болта. Напомним, что ямаец принял решение завершить свою карьеру в легкой атлетике, однако неоднократно заявлял, что готов попробовать себя в других видах спорта.

– Мы обязательно позовем его, если он будет заинтересован, – цитирует президента "Бертона" Бена Робинсона The Sun. – Наш тренер тоже в этом заинтересован. Он очень быстрый! Вспомните легкоатлета Адама Джемили, который тоже играл в футбол. Мы очень заинтересованы в его приглашении.