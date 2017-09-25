Бэрри побил рекорд Гиггза по числу матчей в английской премьер-лиге

Полузащитник "Вест Бромвича" Гарет Бэрри установил рекорд английской премьер-лиги по количеству матчей. Игра против "Арсенала" стала для 36-летнего хавбека 633-й. По этому показателю он превзошел Райана Гиггза, который всю карьеру провел в "Манчестер Юнайтед" и завершил выступления в 40 лет, отыграв в первых 22 сезонах турнира.

Бэрри - единственный действующий футболист премьер-лиги, проведший более 500 матчей в турнире. Ранее он защищал цвета "Астон Виллы", "Манчестер Сити" и "Эвертона".