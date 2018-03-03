17:36 3 марта | Футбол — Англия

"Бернли" вырвал победу у "Эвертона"


"Бернли" обыграл "Эвертон" в матче чемпионата Англии - 2:1. 

Чемпионат Англии 

Премьер-лига

29-й тур 

"Бернли" - "Эвертон" - 2:1 (0:1)

Голы: Дженк, 20 (0:1). Барнс, 56 (1:1). Вуд, 80 (2:1). 

"Бернли": Поуп, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик (Вуд, 46), Леннон, Гвюдмундссон, Барнс.

"Эвертон": Пикфорд, Уильямс, Коулман, Мартина, Кин, Сигурдссон (Боласье, 83), Гуйе, Дэйвис (Руни, 59), Уолкотт, Дженк (Ньясс, 68), Калверт-Льюин.

Предупреждения: Калверт-Льюин, 26. Уэствуд, 36. 

Удаление: Уильямс, 86. 

Судья: Кавана.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/

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