"Бернли" вырвал победу у "Эвертона"

"Бернли" обыграл "Эвертон" в матче чемпионата Англии - 2:1.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
29-й тур
"Бернли" - "Эвертон" - 2:1 (0:1)
Голы: Дженк, 20 (0:1). Барнс, 56 (1:1). Вуд, 80 (2:1).
"Бернли": Поуп, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик (Вуд, 46), Леннон, Гвюдмундссон, Барнс.
"Эвертон": Пикфорд, Уильямс, Коулман, Мартина, Кин, Сигурдссон (Боласье, 83), Гуйе, Дэйвис (Руни, 59), Уолкотт, Дженк (Ньясс, 68), Калверт-Льюин.
Предупреждения: Калверт-Льюин, 26. Уэствуд, 36.
Удаление: Уильямс, 86.
Судья: Кавана.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/