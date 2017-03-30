"Бернли" в прошлом сезоне понес убытки в размере 4 миллионов евро

"Бернли" по итогам финансового года, который совпадает с сезоном-2015/16, понес убытки в размере 4 миллионов евро, сообщает пресс-служба клуба. Это связано с тем, что бордово-голубые выплатили игрокам и тренерскому штабу 12,5 миллиона евро бонусов за выход команды в премьер-лигу.

Ожидается, что этот сезон станет для "Бернли" рекордным по прибыли, так как команда рассчитывает сохранить прописку в премьер-лиге. В сезоне-2014/15, когда "Бернли" вылетел в чемпион-лигу, команда получила 32 миллиона евро прибыли.