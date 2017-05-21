"Бернли" уступил "Вест Хэму", "Лестер" и "Борнмут" сыграли вничью

В мачте 38-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" обыграл "Бернли" - 1:2. В составе лондонцев забитыми голами отличились полузащитник Софьян Фегули и хавбек Андре Айю.

В другой встрече "Лестер" и "Борнмут" не сумели выявить сильнейшего - 1:1. По голу забили нападающий Джуниор Станислас и форвард Джейми Варди.

"Молотобойцы" завершили сезон на 11-й строчке в турнирной таблице, "Бернли" финишировал на 16-й позиции. "Лестер" стал 12-м, "Борнмут" занял 9-е место.

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38-й тур

"Бернли" - "Вест Хэм" - 1:2 (1:1)

Голы: Воукс, 23 (1:0). Фегули, 27 (1:1). Айю, 72 (1:2).

"Бернли": Хитон, Уорд, Лонг, Лоутон, Тарковски, Арфилд, Брэйди (Гвюдмундссон, 67), Уэствуд (Дефур, 78), Хендрик, Воукс, Грэй (Барнс, 78).

"Вест Хэм": Адриан, Коллинс, Огбонна, Жозе Фонти, Бирам, Крессуэлл, Айю, Фегули, Снодграсс (Флетчер, 84), Ланцини, Фернандес (Райс, 90+1).

Предупреждения: Коллинс, 17. Уэствуд, 26. Ланцини, 42. Гвюдмундссон, 86.

Судья: Мэдли.

21 мая. Бернли. Стадион Turf Moor.

"Лестер" - "Борнмут" - 1:1 (0:1)

Голы: Станислас, 1 (0:1). Варди, 51 (1:1).

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Беналуан (Амарти, 59), Симпсон, Чилвелл, Олбрайтон (Грэй, 73), Кинг, Махрез, Ндиди, Варди, Слимани.

"Борнмут": Оллсоп, Смит, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис, Гослинг, Станислас, Сермен, Фрэйзер (Уортингтон, 74), Пью (Айб, 63), Муссе (Афобе, 62).

Предупреждения: Беналуан, 45+2. Симпсон, 57. Фрэнсис, 75. Махрез, 84. Чилвелл, 90+1.

Судья: Мэйсон.

21 мая. Лестер. Стадион King Power Stadium.