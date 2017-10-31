"Бернли" с минимальным счетом победил "Ньюкасл"

"Бернли" обыграл "Ньюкасл" со счетом 1:0 в матче 10-го тура чемпионата Англии. Беспроигрышная трехматчевая серия "сорок" прервалась, "Бернли" поднялся на 7-е место в турнирной таблице.

Единственный мяч в этой встрече в середине второго тайма забил Джефф Хендрик.

Чемпионат Англии

10-й тур

"Бернли" – "Ньюкасл" – 1:0 (0:0)

Гол: Хендрик, 74 (1:0).

"Бернли": Поуп, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Дефур (Э.Уэствуд, 76), Корк, Брэйди, Хендрик, Гвюдмундссон, Барнс.

"Ньюкасл": Эллиот, Лежен, Манкильо, Ласкеллес, Йедлин, Диаме (Гэйл, 83), Ритчи (Мерфи, 79), Шелви, Хоселу, Атсу, Перес (Хэйден, 76).

Предупреждения: Гвюдмундссон, 45. Корк, 62. Тарковски, 75.

Судья: Дин.

30 октября. Бернли. Стадион "Turf Moor".