"Бернли" с минимальным счетом победил "Ньюкасл"

"Бернли" обыграл "Ньюкасл" со счетом 1:0 в матче 10-го тура чемпионата Англии. Беспроигрышная трехматчевая серия "сорок" прервалась, "Бернли" поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
Единственный мяч в этой встрече в середине второго тайма забил Джефф Хендрик.
Чемпионат Англии
10-й тур
"Бернли" – "Ньюкасл" – 1:0 (0:0)
Гол: Хендрик, 74 (1:0).
"Бернли": Поуп, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Дефур (Э.Уэствуд, 76), Корк, Брэйди, Хендрик, Гвюдмундссон, Барнс.
"Ньюкасл": Эллиот, Лежен, Манкильо, Ласкеллес, Йедлин, Диаме (Гэйл, 83), Ритчи (Мерфи, 79), Шелви, Хоселу, Атсу, Перес (Хэйден, 76).
Предупреждения: Гвюдмундссон, 45. Корк, 62. Тарковски, 75.
Судья: Дин.
30 октября. Бернли. Стадион "Turf Moor".