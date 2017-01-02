"Бернли" приобрел Бартона до конца сезона

"Бернли" на своем официальном сайте подтвердил переход полузащитника Джоуи Бартона. Контракт с 34-летним футболистом рассчитан до конца текущего сезона.

Отмечается, что игрок был приобретен, несмотря на обвинение Футбольной ассоциации Англии (ФА) в совершении 1260 ставок в букмекерских конторах в период с 26 марта 2006 года по 13 мая 2010 года. В наказание Бартона дисквалифицировали на один матч, который он пропустил сегодня (против "Манчестер Сити" – 1:2). Футболист присоединится к клубу после 3-го января, когда начнется регистрация игроков на вторую половину сезона.

Бартон уже играл за "Бернли" в чемпион-лиге в сезоне 2015/16. Также он выступал за такие команды, как "Манчестер Сити", "Ньюкасл", "КПР", "Марсель" и "Рейнджерс".