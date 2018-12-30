19:17 | Футбол — Англия

"Бернли" одержал первую победу в четырех последних матчах, одолев "Вест Хэм"

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"Бернли" одержал победу над "Вест Хэмом" в матче 20-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. За хозяев отличился полузащитник Дуайт Макнейл и нападающий Крис Вуд.

Чемпионат Англии. Премьер-лига 

20-й тур 

"Бернли" - "Вест Хэм Юнайтед" - 2:0 (2:0)

Голы: Вуд, 15 (1:0). Макнейл, 34 (2:0). 

"Бернли": Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Макнейл, Вуд (Воукс, 90+1), Гвюдмундссон, Барнс.

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Райс, Нобл, Арнаутович (Алешандре Силва, 73), Снодграсс (Кэрролл, 46), Антонио, Лукас (Диангана, 46), Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Снодграсс, 23. Нобл, 29. Барнс, 38. Кэрролл, 57. Райс, 61. 

Судья: Кут (Англия).

30 декабря. Бернли. Стадион "Turf Moor".

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Бернли - Вест Хэм Юнайтед

 

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