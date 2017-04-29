"Бернли" обыграл "Кристал Пэлас" и отдалился от зоны вылета

"Бернли" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в матче 35-го тура чемпионата Англии - 2:0. Голы в этой встрече забили Эшли Барнс и Андре Грэй. Команда после этой победы отдалилась от зоны вылета на расстояние восьми очков.

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35-й тур

"Кристал Пэлас" - "Бернли" - 0:2 (0:1)

Голы: Барнс, 7 (0:1). Грэй, 85 (0:2).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Келли, ван Анхолт, Дж.Уорд, Дилейни, Макартур (Реми, 71), Таунсенд, Заа, Панчеон, Миливоевич, Бентеке (Кэмпбелл, 71).

"Бернли": Хитон, С.Уорд (Флэнаган, 45+1), Лоутон, Тарковски, Кин, Арфилд, Бойд, Уэствуд, Хендрик, Воукс, Барнс (Грэй, 79).

Предупреждения: Бентеке, 43. Заа, 50.

Судья: Мэдли.

29 апреля. Лондон. Стадион "Selhurst Park".