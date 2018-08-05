Бернд Лено: "Немного удивлен тем, как в "Арсенале" хорошо"

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено поделился впечатлениями об атмосфере в команде.

- Мы как семья, у нас есть большие игроки и личности, но атмосфера блестящая, - цитирует пресс-служба клуба Лено. - Я немного удивлен тем, как здесь хорошо, и насколько легко для меня было прийти в команду. Горжусь, что являюсь частью "Арсенала". Хорошая команда, отличный тренер, быть здесь - весело.

26-летний немец перешел в лондонский клуб из "Байера" в июне. По данным transfermarkt.de, английский клуб заплатил за голкипера 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лено провел за "Байер" 39 матчей во всех турнирах на клубном уровне, пропустив 51 мяч. В 12 играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.