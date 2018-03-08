Бернарду Силва: "У Гвардьолы я научился всему"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва отметил, что многому научился у главного тренера команды Хосепа Гвардьолы. С "горожанами" он вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, преодолев сопротивление "Базеля".

– Начинал в "Сити" я не с такой уверенностью, какая есть сейчас, но это нормально – всегда существует период адаптации, – цитирует A Bola Силву. – В последние два или три месяца я в фантастической форме и помогаю команде. Что я узнал от Гвардьолы? Все! И тактически, и технически, и мелкие детали. Приятно быть частью такой команды. Мы близки к титулу в Англии, но ничего не кончено. В футболе нельзя загадывать заранее.