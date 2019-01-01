Бернарду Силва: "Сити" сможет поддавить "Ливерпуль"

Португальский защитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва верит в то, что, в случае победы над "Ливерпулем", его команда сможет поддавить "красных".

– Понимаю, что на "Манчестер Сити" оказывается чуть больше давления, потому что, если мы проиграем, нам будет очень трудно догнать "Ливерпуль", – приводит слова Силвы Goal.com. – Мы постараемся выиграть. Сейчас наша команда отстает на семь очков. Если у нас это получится, мы сократим разрыв до четырех баллов. Семь или четыре – это большая разница. Мы сможем поддавить "Ливерпуль".

На данный момент "Манчестер Сити" находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. "Горожане" отстают от лидирующего в лиге "Ливерпуля" на семь очков.

Очный поединок между этими командами пройдет в четверг, 3 января. Матч начнется в 23:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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