Бернарду Силва: "Прогрессировать легко, когда играешь с качественными игроками"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассчитывает стать лучшим игроком атаки своей новой команды. Также португалец отметил, что ему нравится играть в одной команде с Кевином де Брейне и Давидом Сильвой.

- Мне приятно играть вместе с такими игроками в полузащите, - цитирует Sky Sports Силву. - Я многому учусь у них, и я надеюсь, что смогу узнать гораздо больше. Играть вместе с Кевином де Брейне, Давидом Силвой и другими игроками, которые есть в составе, - очень хорошо, и я чувствую себя лучше и лучше. Прогрессировать легко, когда играешь с качественными игроками. Гораздо проще и лучше играть вместе с отличными игроками, одними из лучших в мире.