Бернарду Силва: "Не так просто было покинуть "Монако"

Новичок "Манчестер Сити" Бернарду Силва признался, что ему было непросто решиться на переход в английский клуб. На прошлой неделе было объявлено о переходе 22-летнего португальца в стан "горожан" из "Монако".

- Не так просто было покинуть "Монако", потому что у меня было несколько очень хороших лет там, - цитирует RMC Силву. - Монегаски дали мне возможность играть на самом высоком уровне. Но после такого отличного сезона я хотел попробовать нечто новое. Когда я узнал, что у меня появилась возможность выступать в премьер-лиге под руководством Гвардьолы и играть вместе с такими игроками, как Де Брейне, Агуэро и Сильва, я не мог отказаться. Также мой переход стал выгодным для "Монако". Я очень счастлив. Я буду играть в лучшей лиге в мире.

Я разговаривал с Гвардьолой в течение дюжины минут после подписания моего контакта. Он кое-что объяснил мне, сказал, что мне нужно будет адаптироваться к лиге, к этому клубу. Он сказал мне, на какой позиции он хочет, чтобы я играл. Он видит меня справа или в центре поля.