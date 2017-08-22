Бернарду Силва: "Манчестер Сити" заслужил три очка"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва отметил, что его команде непросто далась игра чемпионата Англии с "Эвертоном" (1:1). По его словам, "горожане" заслужили больше одного очка.

– "Эвертон" этим летом много потратил, это сильная команда, и мы знали, что у нас будет много сложностей, – цитирует Sky Sports Силву. – К сожалению, победить не удалось. Постараемся это сделать в следующем туре. Конечно, хотелось выиграть. Но мы сыграли хорошо. В первом тайме контролировали игру, однако "Эвертон" реализовал первый же момент. Потом еще и удаление Уокера случилось. Во втором тайме мы хорошо отреагировали и заслужили даже три очка.