Бернарду Силва: "Криштиану Роналду и Нани убедили меня перейти в "Манчестер Сити"

Новичок "Манчестер Сити" Бернарду Силва отметил, что его партнеры по сборной Португалии Криштиану Роналду и Нани убедили его перейти в английский клуб. Напомним, что 22-летний игрок перешел в "Ман Сити" летом 2017 года из "Монако".

– Криштиану Роналду и Нани рассказывали мне, что Манчестер – отличный город, – приводит Mirror слова Силвы. – Да, они играли за "Манчестер Юнайтед", но они сказали, что "Сити" такой же потрясающий клуб и премьер-лига мне понравится, потому что она – лучшая в мире. Стадионы здесь всегда заполнены, люди любят футбол.

Перед переездом все говорили мне, что Манчестер мне не понравится. Но, приехав сюда, я понял, что это отличное место, где живут действительно хорошие люди. Единственное, что омрачает настроение – это погода. Я был немного шокирован.