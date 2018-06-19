Бернарду Силва: "Гвардьола уделяет много внимания психологии"

Вингер "Манчестер Сити" Бернарду Силва отметил, что подход главного тренера команды Хосепа Гвардьолы позволяет команде показывать высокие результаты. Он подчеркнул, что многому у испанца научился.

– Наша игровая модель основана на владении мячом и быстром перемещении, – цитирует A Bola Силву. – Мяч перемещается в одно-два касания, чтобы возникали свободные зоны. Мы оказываем давление на штрафную соперника и владеем мячом, стремясь его отобрать сразу после потерь. Гвардьола дал нам понять, насколько важно сразу отбирать мяч. Это позволяет стремительно начинать новую атаку. Но для этого нужен соответствующий подбор игроков. Важно все делать быстро и синхронно. Самое главное, чтобы все знали, что делать на поле. Гвардьола уделяет много внимания психологии, нашему настрою. Очень важно правильно реагировать на успехи и неудачи.