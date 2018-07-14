Бернард может перейти в "Вест Хэм"

Бывший полузащитник "Шахтера" Бернард может стать игроком "Вест Хэма", сообщает O Jogo.

Сообщается, что английский клуб сделал игроку более выгодное предложение, чем "Бенфика". После этого агент футболиста направился в Лондон для проведения переговоров. "Вест Хэм" готов предложить игроку семь миллионов евро бонуса при подписании контракта и четыре миллиона "чистыми" в год.

25-летний бразилец на данный момент является свободным агентом. В прошлом сезоне он провел 29 матчей за "Шахтер" и забил десять мячей при четырех голевых передачах.