Бергкамп может стать новым тренером "Суонси"

Бывший помощник главного тренера "Аякса" Деннис Бергкамп может возглавить "Суонси", сообщает Daily Express. По данным британского издания, руководство валлийского клуба проявляет интерес к специалисту с 2015 года.

Отметим, что Бергкамп, работавший в клубе из Амстердама с 2011 по 2017 год, был уволен с занимаемого поста в декабре.

Напомним, должность главного тренера в валлийской команде стала вакантной после того, как руководство клуба 20 декабря отправило в отставку Пола Клемента. Кандидатом на пост наставника "Суонси" также называется соотечественник Бергкампа Луи ван Гал. В настоящее время обязанности тренера "лебедей" исполняет 35-летний полузащитник команды Леон Бриттон.