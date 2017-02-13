14:17 | ФУТБОЛ — Англия

Бераино, отстраненный за наркотики, скоро вернется на поле

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Нападающий "Стоук Сити" Саидо Бераино близок к возвращению на поле. Форвард, начавший сезон в "Вест Бромвиче", ранее был тайно отстранен на 8 недель из-за положительной допинг-пробы на наркотический препарат. О наказании стало известно в начале февраля. Главный тренер "Стоука" Марк Хьюз подчеркнул, что футболист снова готов играть.

- Ему не повезло, - цитирует goal.com Хьюза. - Жаль, что все выплыло наружу, хотя не должно было. Но что случилось, то случилось, нужно двигаться дальше. Сейчас у него свалилась гора с плеч, ему нужно снова попасть в свою колею. Он соответствует уровню команды. Вероятно, он сыграет с "Тоттенхэмом".

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