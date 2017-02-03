11:17 3 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Бераино не играл три месяца из-за проваленного теста на наркотики

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Нападающий "Стоук Сити" Саидо Бераино в первой части сезона был дисквалифицирован из-за проваленного теста на наркотики, утверждает The Daily Mail. По данным источника, форвард, который до января играл за "Вест Бромвич" сдал положительный тест во время внесоревновательной проверки в сентябре. Именно поэтому он не выходил на поле три месяца. При этом в Футбольной ассоциации Англии (ФА) эту информацию не стали комментировать. Организация о подобных случаях не распространяется публично, чтобы не создавать в дальнейшем проблем игроку, который отбудет дисквалификацию.

Источник отмечает, что "Стоук Сити", купивший Бераино в январе за 12 миллионов фунтов стерлингов, был уведомлен о проблемах с наркотиками, которые возникли у игрока в сентябре. Клуб также от комментариев на этот счет воздержался.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Солитон Оренбург

хоп, Бераино, хоп-хоп Бераино

13:03 3 февраля

Termin79

shpasic, что вам не понятно? Был пойман во вне соревнований, поэтому такая тишина. Поймали бы его за это после матча- уверяю, крик стоял бы громкий. Грубо говоря, я могу колоться допингом, пить и курить в отпуске, но к первому рабочему дню я должен быть чист и без следов в крови.

12:46 3 февраля

shpasic

не очень понятно. человек провалил допинг тест, был дисквалифицирован, но при этом никаки официальных комментариев не даётся?

12:33 3 февраля

Долго наблюдал за идиотами на эт

Мелкобриты сцыкуны, свои факты всегда стараются замалчивать, а на других свою гнилую варежку открывают по полной))))

12:01 3 февраля

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