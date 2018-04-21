Бензема отказался от перехода в "Вест Хэм"

Руководство "Вест Хэма" было заинтересовано в подписании контракта с нападающим "Реала" Каримом Бензема, сообщает Don Balon. По информации источника, "молотобойцы" предлагали за 30-летнего француза 60 миллионов евро, но форвард отклонил предложение.

Несмотря на это, в "королевском клубе" рассчитывают на то, что им удастся продать Бензема. Мадридцы идут на такой шаг, чтобы получить средства для последующего усиления состава.

Напомним, Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. За это время он принял участие в 404 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 189 мячей. Вместе с мадридцами он завоевал 15 трофеев, включая два титула чемпиона Испании и три кубка Лиги чемпионов.