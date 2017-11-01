Бензема - о критике Линекера: "Некоторым только и остается изливать желчь"

Нападающий "Реала" Карима Бензема ответил бывшему нападающему сборной Англии Гари Линекеру. Ранее англичанин раскритиковал француза, заявив, что в нем нет ничего особенного.

- Это критика со стороны бывших футболистов, которые стали журналистами, - цитирует Marca Бензема. - Некоторым только и остается изливать желчь. Мне жаль таких людей.

Сборная Франции? Я очень хочу вернуться туда! Какой футболист не мечтает сыграть на чемпионате мира? Я пытаюсь показывать свою лучшую игру, а дальше будет видно. Разговоры пользы не приносят. Я больше не болтаю, а прикладываю усилия к тому, чтобы выиграть новые титулы.