Бентеке покинет "Кристал Пэлас"?

Форвард сборной Бельгии Кристиан Бентеке в это трансферное окно покинет "Кристал Пэлас". Как утверждает Mirror, главный тренер команды Сэм Эллардайс рассчитывает, что в этом месяце для 26-летнего бельгийца будет найден новый клуб, так как сумма, вырученная за продажу именитого футболиста, поможет укрепить сразу несколько позиций. Примечателен тот факт, что Бентеке был куплен только прошлым летом у "Ливерпуля" за 26,5 миллионов фунтов стерлингов. На счету форварда в этом сезоне 8 голов и 1 голевая передача в 20 матчах во всех турнирах.