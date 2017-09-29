Бентеке из-за травмы колена пропустит 1,5 месяца

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон сообщил, что нападающий Кристиан Бентеке, получивший травму колена в матче 6-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:5), выбыл из строя на срок не менее 6 недель. На старте сезона "орлы" потерпели 6 поражений, не сумев забить ни одного гола.

- У Бентеке повреждение связок колена. Он пропустит не меньше 6 недель, - цитирует BBC Ходжсона.

Напомним, 26-летний бельгийский форвард перешел в "Кристал Пэлас" из "Ливерпуля" в августе 2016 года. В составе нового клуба он принял участие в 42 матчах, забив 15 мячей.