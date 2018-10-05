Бенитес оштрафован на 60 тысяч фунтов стерлингов за критику судьи

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес оштрафован на 60 000 фунтов стерлингов за критику арбитров перед матчем 6-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (0:0), информирует Sky Sports.

На предматчевой пресс-конференции, которая состоялась 21 сентября, испанский специалист раскритиковал работу судьи Андре Марринера, который, по его мнению, слишком часто удаляет игроков.

"Ньюкасл" занимает 18-е место после 7 туров, имея в активе 2 очка. Следующий матч "сороки" проведут против "Манчестер Юнайтед" 6 октября 2018 года.

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