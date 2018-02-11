21:38 | Футбол — Англия

Бенитес - о вратаре-дебютанте: "После матча с "МЮ" он может купить лотерейный билет и выиграть"


Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес похвалил вратаря команды Мартина Дубравку, который в дебютном матче в премьер-лиге помог "сорокам" обыграть "Манчестер Юнайтед". Во встрече с "красными дьяволами" словацкий голкипер отразил 3 удара по своим воротам.

- Сегодня он может купить лотерейный билет и выиграть, - цитирует Sky Sports Бенитеса. - Он успокоил игру, это добавило команде уверенности. Все игроки действовали хорошо, так что это несправедливо говорить, что хорошо сыграл только он.

Напомним, Ньюкасл" после 27 туров занимает 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 28 очков. "Манчестер Юнайтед" располагается на второй строчке (56). Отставание "красных дьяволов" от "Манчестер Сити" выросло до 16 очков.

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