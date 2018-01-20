Бенитес – о поражении от "Манчестер Сити": "Пенальти был сомнительный и все изменил"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес высоко оценил игру своей команды в матче 24-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (1:3). При этом специалист выразил мнение, что пенальти, назначенный на 63-й минуте, выглядел сомнительно.

– "Ньюкасл" хотел остаться в игре и сделал это. Пенальти был сомнительным и изменил все, – приводит BBC слова Бенитеса. – У нас были шансы после забитого мяча. Если говорить об усилиях, то я хвалю футболистов на протяжении всего сезона. Иногда удача на нашей стороне. И если это так, то вы можете взять дополнительные очки.