Бенитес - о ценах на нападающих: "Если игрок попадает по мячу, он стоит 15 миллионов, если забивает - 25"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес подчеркнул, что средние нападающие на трансферном рынке стоят от 15 до 25 миллионов фунтов стерлингов. Он также добавил, что хотел бы приобрести несколько игроков в свою команду, однако у клуба нет на это денег.

– Реальность такова, что если вы хотите купить нападающего, который каждый год забивает по 20 голов, то нужно заплатить 40 миллионов фунтов стерлингов, – приводит Sky Sports слова Бенитеса. – Средние нападающие стоят от 15 до 25 миллионов. Если он попадает по мячу, цена – 15 миллионов, если забивает – 25.

Могу назвать пару игроков из любого клуба, которых мы могли бы приобрести, но их зарплаты и трансферы нам не по карману.

После 13 туров чемпионата Англии "Ньюкасл" занимает 14-е место в турнирной таблице.