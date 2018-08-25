Бенитес назвал фаворитов английской премьер-лиги

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес назвал главных претендентов на чемпионство в английской премьер-лиге: "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". По его мнению, команды выступили на более высоком уровне, нежели остальные, а также вложили больше денег на трансферы.

- На данный момент есть три команды, которые немного впереди других, для меня это "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" – из-за их уровня, выступлений в прошлом году и денег, которые они потратили на трансферы, - приводил Goal слова Бенитеса. - Можно также выделить "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Арсенал", которые должны уже наладить свои дела. У них есть качество в команде, и они способны оказать конкуренцию. Но если нужно выбрать три, я бы назвал первые три. У них достаточный уровень, чтобы достичь успеха.

Лидером по количеству потраченных на новых игроков средств стал "Ливерпуль". В пятерку самых расточительных также вошли "Челси", "Вест Хэм", "Арсенал" и "Фулхэм".