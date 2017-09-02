Бенитес может уйти из "Ньюкасла" и возглавить другой клуб премьер-лиги

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес недоволен трансферной политикой и может уйти из команды, утверждает Guardian. По информации источника, испанский специалист перестал доверять к владельцу Майка Эшли, он считает, что проект "сорок" не является долгосрочным.

Отмечается, что Бенитес готов уйти из команды, если получит предложение о работе от другого клуба премьер-лиги.

Напомним, тренер возглавляет "Ньюкасл" с 2016 года. Под его руководством команда заняла первое место в чемпионшипе и вернулась в премьер-лигу. В трех матчах сезона-2017/18 подопечные Бенитеса одержали одну победу, потерпев два поражения.