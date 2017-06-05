Бенитес, Компани и другие игроки соболезнуют в связи со смертью Тиоте

Футболисты и тренеры ряда клубов выразили соболезнования в связи со смертью полузащитника "Бэйцзин Гоань" Шейка Тиоте. Бывший футболист "Ньюкасла" умер в возрасте 30 лет после потери сознания на тренировке. Трагедию подтвердил его представитель в интервью Press Association.

"Спи спокойно, брат, тебя будет не хватать. Я сердцем с его семьей. Ушел так рано", - написал Паписс Сиссе в своем Твиттере.

"Я очень расстроен смертью Шейка. Все время, что я его знал, он был настоящим профессионалом и хорошим человеком. Сейчас я сердцем с его семьей и друзьями в это тяжелое время", - сказал главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес.

"У меня нет слов, я очень опечален. Шейк Тиоте был одним из приятнейших одноклубников, с которыми я работал. Спи спокойно, брат", - написал защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани.

Свои соболезнования выразили Стивен Харпер, Тим Крул, Райан Тэйлор, Эктор Бельерин и другие.