Бендтнер подписал контракт с "Ноттингемом"

Владелец "Ноттингем Форест" Фаваза Аль-Хасави сообщил, что его клуб подписал контракт с нападающим Никласом Бендтнером​. С 28-летним датчанином, который являлся свободным агентом, заключено соглашение на 2 года.

- Добро пожаловать, Никлас Бендтнер, - написал в своем твиттере Аль-Хасави. - Игрок присоединился к "Ноттингем Форест", подписав контракт на два года.

Напомним, в прошлом сезоне форвард защищал цвета "Вольфсбурга", однако немецкий клуб расторг с ним контракт за нарушение трудовой дисциплины. Ранее форвард выступал в Англии за "Арсенал"​​.