Бенднтер забил шикарный гол в чемпионате Норвегии

Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер забил красивый гол в матче чемпионата Норвегии против "Мольде" (2:1). На 73-й минуте датчанин с передачи соотечественника Майка Йенсена в касание направил мяч в дальнюю девятку.

Напомним, что большую часть профессиональной карьеры Бенднтер провел в "Арсенале", который покинул в 2014 году.