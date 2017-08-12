Бенднтер забил шикарный гол в чемпионате Норвегии

Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер забил красивый гол в матче чемпионата Норвегии против "Мольде" (2:1). На 73-й минуте датчанин с передачи соотечественника Майка Йенсена в касание направил мяч в дальнюю девятку.
Напомним, что большую часть профессиональной карьеры Бенднтер провел в "Арсенале", который покинул в 2014 году.
En Norvège Bendtner claque un extérieur du pied à faire pâlir @07RQuaresma 😳👏🏼 pic.twitter.com/lTuJqDfdVB– PKFoot.com (@pkfoot) 12 августа 2017 г.
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И правда, отличный гол!
21:28