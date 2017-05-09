Бен Гибсон: "Поражение от "Челси" - низшая точка в моей жизни"

Капитан "Мидлсбро" Бен Гибсон после матча 36-го тура чемпионата Англии против "Челси" (0:3) отметил, что выступление команды стало низшей точкой в его карьере и жизни. "Боро" после этого поражения вылетел из премьер-лиги.

- Это происходит на протяжении всего сезона, - приводит ВВС слова Гибсона. - Не только сегодня. С самого начала мы были не так хороши. "Челси" мог выигрывать со счетом 6:0. Это низшая точка в моей жизни. Нужно понять, что пошло не так. Спасибо болельщикам, которые не переставали поддерживать нас.