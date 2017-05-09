Бен Гибсон: "Фанаты "Мидлсбро" заслуживают премьер-лигу"

Капитан "Мидлсбро" Бен Гибсон после поражения от "Челси" в матче 36-го тура чемпионата Англии (0:3) отметил, что болельщики заслуживают того, чтобы его команда играла в премьер-лиги. По итогам вчерашней игры "Боро" вылетеле в чемпион-лигу.

- "Мидлсбро" должен исправить ситуацию и убедиться, что мы вернемся сильнее, - цитирует BBC Гибсона. - Президент клуба и болельщики заслуживают выступлений в премьер-лиге. Люди говорят, что председатель совета директоров нашего клуба Стив Гибсон - лучший в стране, а наши фанаты всегда поддерживают команду до конца.