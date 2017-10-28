Бен Дэвис: "Обычно "Тоттенхэм" такие голы не пропускает"

Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис после поражения от "Манчестер Юнайтед"​ (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Англии отметил, что гол в конце встречи его очень расстроил. "МЮ" забил победный мяч на 81-й минуте благодаря удару Антони Марсьяля.

– Этот гол раздосадовал нас и очень разочаровал. Это не в духе "Тоттенхэма", – цитирует Дэвиса BBC. – Очень расстроены, что не смогли доиграть и увезти очко. Обычно мы такие голы не пропускаем. Наверное, в какой-то момент выключились из игры. Думал, что сможем доиграть встречу без пропущенного гола.