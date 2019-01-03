Беллами отстранен от должности тренера академии "Кардиффа". Его подозревают в запугивании игрока

Бывший форвард "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и сборной Уэльса Крейг Беллами отстранен от должности тренера академии "Кардиффа". Один из игроков, который уже покинул команду, обвинил его в запугивании.

Сам специалист категорически отвергает эти обвинения. Он утверждает, что не делал ничего подобного.

- Категорически отвергаю обвинения. Рассчитываю вернуться к тренерской работе. Я обратился за юридической помощью. Знаю про обвинения в мой адрес, которые распространились в СМИ, - сказал валлиец. - Понимаю, что "Кардифф" должен провести всестороннее расследование, чтобы ответить на эти обвинения. По моему предложению, я был временно отстранен от работы, чтобы сотрудничать с клубом в вопросах расследования. Несомненно, меня опечалили как сами обвинения, так и то, как они были сделаны.

39-летний экс-футболист работает в академии "Кардиффа" с 2014 года.

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