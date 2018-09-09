Бельерин закрыл свои соцсети из-за оскорблений

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин признался, что ему пришлось закрыть свои странички во всех социальных сетях. По словам испанца, он столкнулся с необъяснимой агрессией со стороны болельщиков, которые оскорбляли его стиль одежды и прическу.

– Некоторые фанаты очень агрессивны, – цитирует The Times Бельерина. – В основном оскорбляют в Интернете. Но несколько раз слышал это и на стадионе. Они обзывают меня "лесбиянкой", потому что у меня длинные волосы. Также слышал гомофобные высказывания. Это стало невыносимым. Проблема в том, что болельщики лучше знают, как футболист должен одеваться и говорить. Сейчас я к этому привык. Но это большое давление. Полтора года назад пришлось закрыть все социальные сети из-за этих оскорблений.